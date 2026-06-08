Maturità 2026, come funziona nel resto del mondo? In Oriente si fermano le nazioni, in Svezia nessun esame, ma una grande festa

Manca sempre meno all’avvio degli esami di Maturità 2026, i primi con le novità introdotte dalla riforma. Ma come funzionano gli esami che concludono il percorso scolastico negli altri Paesi? Il portale Skuola.net ha fatto una carrellata delle altre nazioni del mondo.

In Italia la riforma ha modificato l’orale (presentazione dello studente e quattro materie prestabilite) e non lo scritto (due prove: tema di italiano e compito sulla materia d’indirizzo). Spazio poi alle proprie esperienze nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro e alle competenze in Educazione Civica.

In Oriente, la situazione è del tutto diversa. In Cina, ad esempio, c’è il durissimo Gaokao, un esame che azzera crediti e voti degli anni precedenti. Per gli studenti tre prove fondamentali (lingua e letteratura cinese, matematica e lingua straniera). Spazio poi al modello flessibile “3+1+2” con una materia principale (fisica o storia) e due materie secondarie (chimica, biologia, geografia, scienze politiche). Fino a 14 ore di studio al giorno e per chi fallisce l’obiettivo di entrare in atenei prestigiosi, il “ripiego” di istituti di fascia bassa o la chiusura in casa per un intero anno per ripetere il liceo e riprovare l’esame l’anno successivo. Severi anche i controlli (metal detector e droni per intercettare segnali radio e telecamere). Per chi bara previste pene con anni di reclusione.

Discorso simile in Corea del Sud. Il Suneung, riporta sempre Skuola.net, è una maratona massacrante di circa nove ore nel terzo giovedì di novembre. Un momento attesissimo tanto che gli aerei sospendono decolli e atterraggi durante la prova di ascolto d’inglese per evitare di disturbare la concentrazione dei candidati.

E in Europa?

Andando all’Europa, in Francia c’è il Baccalaureat, un percorso spalmato in due anni ma molto rigoroso e selettivo con bocciature fino al 30% degli studenti.

In Germania ecco l’Abitur con commissione interna e promozioni fino al 100% ma solo un voto alto permette di scegliere l’università preferita. Altrimenti è lo Stato a smistare lo studente negli atenei disponibili.

Nel Regno Unito gli Advanced Level si concentrano su tre materie specifiche scelte dall’inizio in base alla difficoltà del percorso universitario che si intende affrontare.

In Spagna l’esame si sostiene direttamente nelle sedi universitarie (Selectividad). Nei Paesi Bassi solo chi completa l’ultimo gradino dei tre livelli affronta un esame che funge da test d’ammissione per le facoltà a numero chiuso.

In Svezia l’esame di maturità è stato abolito dal 1968 e i ragazzi vengono valutati nel corso degli anni tramite test. Così la fine dell’anno viene accolta con una grande festa sfilando e ballando in giro per la città.

Negli Stati Uniti infine nessun esame di maturità per il diploma di High School. Basta solo accumulare i crediti sufficienti superando i test nelle singole materie durante i quattro anni. Sono però famosi i test privati per accedere ai college più prestigiosi.