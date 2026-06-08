Compie ottant’anni, gli ex alunni gli organizzano una festa a sorpresa: “Una di quelle persone che ti salvano la vita”

Una sorpresa gradita che scalda il cuore e mostra quanto può essere profondo il rapporto tra docente e studente. Un gruppo di allievi è riuscito a organizzare una festa ad un ex docente in occasione dei suoi ottant’anni.

La sorpresa

Come scrive Il Corriere delle Alpi, il docente, che si è trovato davanti novanta ex alunni accorsi dall’Italia e dall’estero, ha esclamato: “Non sono particolarmente attratto dalla mistica, lo sapete, ma vedendovi qui mi viene da pensare che una forma di Paradiso esista. Vi ringrazio per come mi avete amato, come persona, amico e insegnante”.

Le parole degli alunni

Gli studenti presenti, diplomati tra il 1977 e il 2009, lo hanno adorato e hanno parlato a lungo di lui. “Una di quelle persone che ti salvano la vita, verso cui abbiamo un debito perlomeno culturale e che incarna perfettamente quel binomio humanitas et universitas, di cui parla il linguista danese Louis Hjelmslev, che tutti noi conosciamo grazie a lui”, ha detto uno di loro, oggi docente.

“Una persona indimenticabile. Ha ispirato le mie convinzioni politiche e sociali più radicate”, “Con il suo rigore intellettuale, accompagnato da profonda umanità e dolcezza, mi ha trasmesso l’amore per la cultura e la ricerca, il desiderio di andare oltre, di esplorare le nostre potenzialità, pur nella consapevolezza dei limiti dell’essere umano. Un altro suo insegnamento profondo è stato il senso di fratellanza, l’impegno a non pensare e agire egoisticamente, ma in ‘social catena'”, “Durante i miei anni di insegnamento ho sempre portato con me il suo esempio”.

Prima di andare via il professore ha sussurrato: “A proposito del Paradiso, stasera, quello che ho provato io.. neanche Dante”..