Bando INPS Case del Maestro, scadenza 1° ottobre per i soggiorni invernali

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Soggiorni invernali presso le Case del Maestro 2021-2022 per gli iscritti alla Gestione Magistrale ex Enam.

I destinatari sono dunque insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari.

In particolare, possono beneficiare dei soggiorni climatici presso le Case di soggiorno di proprietà dell’INPS, denominate Casa del Maestro, gli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione assistenza magistrale, e loro parenti entro il secondo grado. Possono, inoltre, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore.

I soggiorni si svolgeranno dal 27 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 1° ottobre 2021.