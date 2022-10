Bianchi: “Oggi Wikipedia ci induce a una pigrizia mentale. Bisogna invece aiutare i ragazzi ad essere curiosi, ad andare oltre”

Oggi, martedì 11 ottobre, dalle 9 alle 13, si è tenuto il secondo Convegno di studi dal titolo “La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a scuola”, promosso da Fondazione Golinelli e Ministero dell’Istruzione. All’evento, che ha proposto una riflessione sulle sfide della scuola di oggi, ha presenziato anche il Ministro dell’Istruzione uscente, Patrizio Bianchi, come riporta l’Ansa.

“Oggi dobbiamo risvegliare nei ragazzi la curiosità. La scuola per cui stiamo lavorando è una scuola curiosa, che non si accontenta dell’attimo fuggente. E’ una scuola aperta, inclusiva, affettuosa, che ha come primo obbligo rendere i ragazzi curiosi”, ha ribadito il capo del dicastero di Viale Trastevere.

“Un tempo si aveva il diritto al dubbio; oggi c’è sempre un link di Wikipedia che dà risposta e siamo indotti a una pigrizia mentale: qualsiasi cosa si dice e si legge sembra troppo lunga, una perdita di tempo. Invece bisogna essere curiosi: la curiosità intellettuale è la capacità di andare più in là, dobbiamo aiutare i ragazzi a essere in grado di essere curiosi, a non accontentarsi”, ha continuato.