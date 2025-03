Bolton for Education Foundation: i programmi educativi e il supporto a EDUQA

Bolton for Education Foundation è una fondazione specializzata in education. “Ci sono molte strade per costruire il futuro. Noi abbiamo scelto l’educazione.” Questa è la frase che rappresenta al meglio il suo operato e che viene usata per sintetizzare l’impegno di Bolton for Education Foundation.

Bolton for Education Foundation nasce alla fine del 2019 su iniziativa della sua Presidente, Marina Nissim, e rappresenta l’evoluzione e il rafforzamento di un impegno assunto da molti anni: promuovere il diritto all’educazione, quale fonte di consapevolezza e responsabilità in grado di valorizzare le qualità e le potenzialità di ogni essere umano, soprattutto dei più giovani.

Le iniziative

Questo impegno negli anni si è andato concentrando sempre più sul tema dell’education, fino alla scelta, concretizzatasi nell’ottobre 2024, di modificare il nome stesso della Fondazione in Bolton for Education Foundation.

È un impegno che la Fondazione cerca di concretizzare ogni giorno con il sostegno e la realizzazione di iniziative sociali in ambito educativo, come quelle di Napoli e di Palermo. Ma anche attraverso il finanziamento alla ricerca, come ad esempio la “Quarta Indagine Insegnanti”, la più grande indagine campionaria sui docenti italiani, che è nelle scuole proprio in questo periodo e i cui primi risultati saranno pubblici già nell’autunno di quest’anno.

EDUQA: una nuova scuola di eccellenza nell’ambito di un grande programma di rigenerazione urbana

EDUQA è la prima grande iniziativa identitaria che la Fondazione ha intrapreso nel 2021.

La nuova scuola a vocazione ambientale nei Quartieri Spagnoli di Napoli, nata dall’impegno di Fondazione FOQUS e Impresa Sociale Dalla Parte Dei Bambini, è infatti supportata da Bolton for Education Foundation sin dalla sua nascita.

La nuova scuola, che propone un’offerta formativa di eccellenza con specifica vocazione ambientale, ospita oggi quasi 600 alunni tra asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado in un contesto sociale, quello dei Quartieri Spagnoli, ancora caratterizzato da elevati tassi di povertà economica e educativa.

EDUQA è stata realizzata attraverso interventi condotti in un’ottica di rigenerazione urbana, recuperando edifici in stato di sostanziale abbandono e riqualificazione del quartiere, riconvertiti in ambienti di apprendimento, per pratiche educative innovative e per la diffusione di una nuova cultura ambientale.

