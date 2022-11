Bonus 150 euro, iniziata la pubblicazione dell’importo per personale di ruolo e supplenti annuali

Nella sezione stipendiale di NoiPA è iniziata la pubblicazione dell’importo riferito al bonus 150 euro.

L’emissione, per il Comparto Istruzione e Ricerca, riguarda per il momento solo il personale docente e ATA di ruolo e i supplenti con contratto annuale, mentre per i supplenti brevi si dovrà attendere una successiva emissione, di cui al momento non si hanno ancora notizie circa le tempistiche.

A chi spetta il bonus

Ricordiamo che il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Decreto Aiuti ter) ha previsto l’erogazione del bonus per tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; e spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.