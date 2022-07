Bonus 200 euro, il paradosso: esclusi i docenti precari, che ne hanno più bisogno

Come abbiamo più volte anticipato, in questi giorni il mondo della scuola che beneficia di contratti a tempo indeterminato sta ricevendo, al pari degli altri settori pubblici, il bonus da 200 euro, a compensazione della crescita dell’inflazione, spinta in alto anche dal conflitto in Ucraina che ha immediati effetti sul costo dell’energia e non solo.

Il problema riguarda il fatto che questo contributo una tantum con cui il Governo intende aiutare le famiglie in difficoltà, paradossalmente non arriva nelle tasche di chi ne ha più bisogno: i lavoratori precari della scuola con contratto al 30 giugno.

Le proteste si sollevano da più parti: “In molti ancora non hanno avuto nulla”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio, Manuel Tuzi. “Rimane incomprensibile che sia stata esclusa dal beneficio proprio la fascia più debole. Un pasticcio paradossale che va urgentemente sanato”.

Ma anche chi ne ha diritto in alcuni casi non ha ancora ricevuto il bonus, segnala il capogruppo a 5 Stelle: “Si è parlato di cedolini extra ma temiamo ci sia di più: per avere i 200 euro bisogna aver usufruito dell’esonero contributivo dello 0,8 per cento per almeno una mensilità nel primo quadrimestre e ad oggi non è chiaro quanti docenti possano effettivamente veder riconosciuto il bonus”.