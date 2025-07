Bonus continuità didattica, FLC CGIL: “Non bisogna fare domanda, non c’è nessuna scadenza, viene attribuito tramite contrattazione d’istituto”

Bonus continuità didattica, FLC CGIL: “Non bisogna fare domanda, non c’è nessuna...

La FLC CGIL bacchetta alcuni “organi di informazione” che “stanno facendo circolare notizie del tutto errate e fuorvianti riguardo un cosiddetto “bonus continuità” per il quale i docenti dovrebbero presentare domanda entro il 18 agosto 2025“.

Il Sindacato infatti precisa che “non si tratta di un bonus, non occorre fare alcuna domanda, e non è vero che bisogna non aver presentato domanda di mobilità nell’ultimo triennio scolastico“.

Questo incentivo viene in realtà attribuito, tramite contrattazione di scuola, ai docenti che hanno garantito almeno tre anni di servizio continuativo in scuole situate in contesti economico-sociali disagiati.

L’assegnazione delle risorse alle scuole (si tratta di alcune centinaia) è già avvenuta ad inizio anno scolastico, dopo la sottoscrizione del CCNI sul FMOF a.s. 2024/25, con l’obiettivo di incentivare la permanenza del personale docente in queste sedi scolastiche.

Trattandosi di risorse del FMOF, la FLC CGIL ricorda che il compenso da assegnare ai singoli docenti “viene stabilito in sede di contrattazione integrativa d’istituto (contrattazione fatta ad inizio di anno scolastico). Questo compenso viene automaticamente liquidato in favore dei docenti che ne hanno diritto insieme a tutti gli altri compensi a carico del Fmof a fine anno scolastico. Liquidazione su cui purtroppo grava come di consueto il forte ritardo con cui il Mim carica i fondi del Fmof sui pos delle scuole“.

“In ogni caso – conclude il Sindacato – non c’è alcuna scadenza e non occorre produrre nessuna domanda per ricevere il compenso da parte dei docenti che hanno prestato tre anni di servizio continuativo nelle istituzioni scolastiche caratterizzate da un particolare status economico-sociale“.