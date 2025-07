Bonus mamme lavoratrici, 40 euro al mese erogati in un’unica soluzione a dicembre: avviso NoiPA

Nel 2025 il Bonus per le mamme lavoratrici viene rinnovato con più fondi a disposizione e nuove modalità di pagamento. Lo ha comunicato NoiPA non un proprio avviso del 31 luglio 2025.

Il decreto-legge del 30 giugno 2025 n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2025, prevede un contributo di 40 euro al mese (anche per frazioni di mese lavorate) destinato a:

Donne lavoratrici con due figli , con contratto a tempo determinato o indeterminato, oppure autonome o libere professioniste, fino a quando il figlio più piccolo compie 10 anni .

, con contratto a tempo determinato o indeterminato, oppure autonome o libere professioniste, . Donne lavoratrici con tre o più figli, con contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

Per ottenere questo contributo, è necessario che il reddito da lavoro complessivo non superi i 40.000 euro all’anno.

Il bonus, che non è tassato né soggetto a contributi, sarà pagato in un’unica soluzione a dicembre. Per riceverlo, bisognerà fare domanda all’INPS, che fornirà le istruzioni su come presentarla.

Misure già in vigore confermate

Per le lavoratrici con tre o più figli che hanno un contratto a tempo indeterminato, resta valida fino al 31 dicembre 2026 l’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali IVS (per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.

Questo beneficio si applica fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 18 anni, con un limite massimo di 3.000 euro all’anno, pari a 250 euro al mese.

Il sistema NoiPA continuerà a garantire questo sgravio alle lavoratrici che ne hanno fatto richiesta alla propria amministrazione, purché abbiano i requisiti richiesti.