Borse di studio INPS, bando Supermedia in scadenza il 14 ottobre 2021

È in scadenza il bando “SuperMedia” dell’INPS, per l’erogazione di borse di studio in favore, tra gli altri, dei figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici e degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale.

Le borse di studio sono in totale 9.800, così suddivise:

La domanda deve essere trasmessa in modalità telematica entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2021.