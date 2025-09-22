Home Alunni Borse di studio, online il bando Supermedia di INPS: domande entro il...

Borse di studio, online il bando Supermedia di INPS: domande entro il 13 ottobre 2025

Di
Lara La Gatta
-
CONDIVIDI

È stato pubblicato il bando di concorso “Supermedia” 2025, relativo ai risultati dell’anno scolastico 2024-2025.

Il bando dell’INPS è rivolto ai figli e orfani di:

  • iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e i dipendenti ex IPOST, nonché i pensionati già dipendenti ex IPOST.

La domanda può essere inviata dalle 12 del 22 settembre alle 12 del 13 ottobre 2025 attraverso il Portale prestazioni welfare.

Numeri di borse di studio

SCARICA IL BANDO

912_Bando-Supermedia-24_25Download

Articoli correlatiDi più dello stesso autore