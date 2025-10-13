Borse di studio Supermedia di INPS: domande entro le ore 12 del 13 ottobre 2025

Scadono alle ore 12 di oggi, 13 ottobre, i termini per presentare domanda per il bando di concorso “Supermedia” 2025, relativo ai risultati dell’anno scolastico 2024-2025.
Il bando dell’INPS è rivolto ai figli e orfani di:
- iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
- dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e i dipendenti ex IPOST, nonché i pensionati già dipendenti ex IPOST.
La domanda può essere inviata attraverso il Portale prestazioni welfare.