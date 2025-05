Bullismo, alunne chiuse in bagno della scuola perché “troppo brutte”, insulti e violenze: 5 ragazze indagate per stalking

Un’altra, gravissima, storia di bullismo. Cinque ragazze, di cui quattro minorenni, sono state indagate per stalking. Queste avrebbero fatto violenza psicologica per poi passare anche a quella fisica a due coetanee, per mesi e mesi. Lo riporta La Repubblica.

Tutto è avvenuto in un comune abruzzese, fin dall’inizio dell’anno scolastico, anche se i fatti sono stati denunciati ad aprile dalle vittime. Le accuse vanno “dalle offese personali alle minacce alle percosse, con l’aggravante della continuità delle condotte vessatorie”.

Gli orribili insulti

“Ti trito, stupida racchia”, questo uno degli insulti pronunciati dalle ragazze. Neanche il fidanzato di una delle due giovani, intervenuto per arginare l’incubo – che ha cagionato “nelle persone offese un grave stato di ansia e paura” – è riuscito a porre un argine: anche lui è stato infatti minacciato.

Le vittime spesso entravano alla seconda ora per non incontrare nel cortile le bulle e non sentirsi apostrofare con “stupide, racchie, handicappate di m…”, deridere e minacciare con frasi del tipo “ti trito, ti meno, ti mangio”.

Il gruppo avrebbe costretto in più occasioni le due coetanee a chiudersi in bagno e restare lì senza uscire perché non dovevano frequentare altri locali della scuola in quanto “troppo brutte”. In un passaggio della denuncia si legge che la ragazza maggiorenne avrebbe riferito loro “di essere pazza, di non stare bene con la testa e non aver paura di una denuncia”. Poi, lo scorso 26 marzo, avrebbe “messo una mano in faccia a una delle vittime, facendole cadere gli occhiali”. La goccia che ha fatto esplodere il caso, ora nelle mani degli inquirenti.

Bullismo e cyberbullismo, il monitoraggio

Ricordiamo che ha preso il via, con nota 1119 del 18 aprile 2025, il monitoraggio concernente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle Istituzioni scolastiche.

Ci saranno due rilevazioni.

La prima si svolgerà dal 2 maggio all’8 giugno 2025 e sarà indirizzata agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie; è necessario che ogni Istituto scolastico partecipante coinvolga nella rilevazione almeno 80 studenti.

La seconda invece richiede la compilazione di un questionario da parte dei docenti delle scuole del primo e secondo ciclo dal 16 giugno al 17 luglio. In questo caso, ogni Istituzione Scolastica partecipante dovrà coinvolgere nella rilevazione almeno 10 insegnanti.

La nota fa anche presente che sulla Piattaforma Elisa sono disponibili alcuni corsi di formazione e-learning per docenti e dirigenti scolastici.