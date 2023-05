Bullismo: ragazzo 11enne vessato da tempo accoltella compagno di scuola e gli buca un polmone

Un’ennesima storia che dimostra quanto il bullismo sia un problema radicato tra i nostri giovani. Stavolta ci troviamo a Palermo: qui un ragazzo di soli 11 anni ha accoltellato un 14enne causandogli addirittura un buco in un polmone. Ecco cosa è successo nei dettagli, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera.

Ancora non è chiaro se l’aggressione abbia avuto luogo nei locali della scuola o nei pressi dell’istituto che frequentano i due, il Quasimodo. La vittima, di 14 anni, è arrivato all’Ospedale Civico del capoluogo siciliano nel pomeriggio di ieri, 18 maggio, accompagnato dal nonno e da alcuni familiari.

Come sta la vittima

Il giovane avrebbe riportato più ferite alle mani e alle braccia — segno che avrebbe tentato di difendersi — e al torace. Una coltellata gli ha bucato un polmone. La vittima è stata stabilizzata e ricoverata nell’Area critica. Non sarebbe in pericolo di vita. “Sta bene, parla e cammina”, fanno sapere dall’ospedale, come scrive Adnkronos.

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura dei Minori, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e avrebbero accertato già l’identità dell’aggressore undicenne.

Ma per quale motivo l’11enne avrebbe agito con così tanta violenza? A quanto pare quest’ultimo è vittima di bullismo da tempo, e avrebbe reagito così all’ultima angheria subita, non si sa se da parte del 14enne o meno.

Bullismo tra compagni di scuola

Qualche giorno fa ci siamo occupati di un altro caso di violenza tra giovanissimi, che ha avuto luogo a Milano. Qui una studentessa di soli 14 anni ha chiesto un incontro chiarificatore con la compagna di classe, coetanea, che la bullizza a scuola. Le cose però sono andate tutt’altro che bene.

Tutto è accaduto intorno alle 18 di martedì 9 maggio. Le due ragazzine si erano date appuntamento per chiarire per strada, in via Ripamonti. Tra loro è però scaturita un‘intensa lite: la bulla si è presentata all’incontro, a cui la vittima di vessazioni è arrivata con una compagna di classe e con la madre, con sei o sette amici.

L’alterco si è presto trasformato in vera e propria zuffa, con gli amici della bulla che le hanno dato man forte. La madre 41enne della vittima di bullismo, che aveva provato a dividere i ragazzi, è stata picchiata e spintonata. L’arrivo della polizia ha messo in fuga la maggior parte dei presenti.