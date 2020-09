Buon anno scolastico, Arcuri: spedite alle scuole 94 milioni di mascherine

Mascherine sì e mascherine no, tanto che molte mamme hanno messo nello zaino dei loro figli al primo giorno di scuola, insieme con la merenda anche le mascherine.

Anche da queste informazioni e della confusione che stanno girando a Rainews 24 il commissario straordinario all’emergenza virus Domenico Arcuri, ha dichiarato: “Basta polemiche, oggi è un giorno di festa, il vero ritorno alla normalità del nostro Paese”.

E poi ripete, ciò che ha già detto in altre circostanze: “Abbiamo mandato nei 18mila istituti che riaprono oggi 94 milioni di mascherine, uno sforzo ciclopico in poche settimane. Le mascherine ci sono, qualcuna aveva dei dubbi, ma io no. Voglio assicurare che la distribuzione avverrà continuamente. Abbiamo un sistema che segue in tempo reale le richieste, garantiremo riaperture in sicurezza per tutto l’anno scolastico”.