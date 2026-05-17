Promuovere salute nella scuola: in arrivo un disegno di legge della Lega che prevede anche la Giornata nazionale della prevenzione della salute

Depositato in Parlamento nel gennaio del 2025 il ddl 1357 in materia di “Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi” sta iniziando concretamente il dibattito sul testo presso la Commissione Cultura del Senato.

Il provvedimento, messo a punto da un gruppo di senatorie della Lega, punta a rafforzare la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole italiane, considerandola un diritto fondamentale e un elemento centrale della formazione dei cittadini.

La proposta si basa sul principio della “Salute in tutte le politiche”, secondo cui il benessere non riguarda solo il sistema sanitario, ma deve essere promosso in ogni ambito della società, soprattutto nella scuola. L’obiettivo è educare i giovani a stili di vita sani attraverso attività continuative e integrate nella didattica quotidiana.

I punti principali del disegno di legge sono:

introduzione di un Piano triennale per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole di ogni ordine e grado;

possibilità per le scuole di inserire nel Piano dell’offerta formativa attività teoriche e pratiche sulla salute;

collaborazione tra scuole, famiglie, esperti sanitari ed enti del Terzo settore;

campagne di sensibilizzazione su alimentazione, sport, fumo, vaccinazioni, ambiente e inquinamento;

definizione di requisiti per accreditare gli esperti coinvolti;

creazione di reti tra scuole per coordinare le iniziative;

obiettivi educativi specifici differenziati tra scuola primaria e secondaria.

Il disegno di legge prevede inoltre l’istituzione della “Giornata nazionale della prevenzione e promozione della salute e dei corretti stili di vita” in memoria di Umberto Veronesi, con finalità di sensibilizzazione pubblica.

Per finanziare il piano vengono stanziati 1 milione di euro all’anno per il triennio 2025-2027, mentre la nuova giornata nazionale non comporterà costi aggiuntivi per lo Stato.

Ad oggi sono stati già adottati numerosi emendamenti, in setttimana la Commissione Cultura del Senato dovrà proseguirne l’esame e vedremo se i senatori riusciranno a trovare un accordo per procedere.