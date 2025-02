Buone pratiche: a Bologna bus gratuito per chi accompagna i figli a scuola

Arriva dal capoluogo romagnolo un esempio di buona pratica, che potrebbe essere presa ad esempio e diffusa in altre aree italiane. A partire dall’1 marzo 2025, grazie ad una delle agevolazioni previste dalla manovra tariffaria del Trasporto Pubblico, viene introdotta una novità assoluta per il Trasporto Pubblico bolognese: la gratuità del viaggio per chi accompagna a scuola bambini e bambine residenti nel Comune di Bologna che frequentano scuole materne ed elementari, nel limite massimo di 2 persone designate per ciascun bambino.

La misura riguarda potenzialmente circa 45mila persone in città, cioè 2 persone per ognuno dei 22.500 bambini e bambine che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Bologna.

Come usufruire

L’accompagnatore dovrà avere con sé:

apposita autocertificazione che sarà disponibile sulla del sito di Tper – Trasporti Passeggeri Emilia Romagna (www.tper.it) nei giorni immediatamente precedenti il 1° marzo o in biglietteria

abbonamento gratuito già in possesso di tutti i bambini in quella fascia di età o una fotocopia

il proprio documento di identità.

L’autocertificazione, che deve essere sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale, conterrà le generalità del/la bambino/bambina e l’indicazione delle due persone che possono essere associate all’abbonamento gratuito. Pertanto l’accompagnatore può essere un genitore, ma anche nonni, baby sitter.

Le regole di uso gratuito sono queste: chi accompagna i bambini e le bambine lo può fare dal lunedì al sabato, all’interno del Comune di Bologna, su tutti gli autobus delle linee Tper a tariffa ordinaria per accompagnare il bambino o la bambina a scuola e fare ritorno alla propria abitazione, per recarsi a scuola al termine delle lezioni e riportare a casa il bambino o la bambina.

Questa procedura sarà attiva fino al 15 aprile 2025. A partire dall’1 aprile 2025 Tper metterà a disposizione una nuova procedura informatica dedicata, che occorrerà utilizzare per continuare ad avere la gratuità oltre il 15 aprile, fino al termine dell’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa proseguirà anche nei successivi anni scolastici con le modalità che verranno definite.

Questa nuova opportunità si aggiunge a una serie di gratuità che interessano già oggi oltre 73mila persone. Il Trasporto Pubblico è infatti completamente gratuito per tutta la fascia 0-14 anni e, fino a 19 anni, per chi ha l’Isee fino a 30mila euro: in tutto 42.476 persone. Altri 30.749 utenti (abbonati extraurbano e abbonati ferroviari) viaggiano gratuitamente grazie all’integrazione urbana con il bus.