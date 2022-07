Calendari scolastici 2022/23, tutte le date Regione per Regione [DELIBERE]

Le Regioni hanno deliberato in merito ai calendari del prossimo anno scolastico 2022/23, stabilendo dunque l’inizio e la conclusione delle lezioni, oltre ai periodi di sospensione delle attività didattiche che si aggiungono ai giorni di festività stabiliti a livello nazionale.

Ricordiamo che in tutte le Regioni le attività nelle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2023.

Festività nazionali

Le festività nazionali sono:

tutte le domeniche;

1° novembre: festa di tutti i Santi;

8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione;

25 dicembre: Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1° gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: lunedì dell’Angelo;

25 aprile: Anniversario della Liberazione;

1° maggio: Festa del lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Calendari scolastici regionali

Riepiloghiamo di seguito i calendari regionali approvati.

Abruzzo

Inizio lezioni: 12 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 orttobre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte festa della Liberazione: 24 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Basilicata

Inizio lezioni: 12 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte festa della Liberazione: 24 aprile 2023

Ponte festa della Repubblica: 3 giugno 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023.

Bolzano

Inizio lezioni: 5 settembre 2022

Ponte Ognissanti: dal 29 ottobre al 6 novembre 2022

Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: dal 18 al 26 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Pentecoste: dal 27 al 29 maggio 2023

Termine lezioni: 16 giugno 2023

Calabria

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2022

Ponte di Ognissanti: 31 ottobre 2022

Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanza pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte festa della repubblica: 3 giugno 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Campania

Inizio lezioni: 13 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre, 1 e 2 novembre

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte Festa della Liberazione: 24 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023.

Emilia-Romagna

Inizio lezioni: 15 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 7 giugno 2023.

Friuli Venezia Giulia

Inzio lezioni: 12 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: dal 20 al 22 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte Festa della Liberazione: 24 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Lazio

Inizio lezioni: 15 settembre 2022

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 8 giugno 2023

Liguria

Inizio lezioni: 14 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre 2022

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte Festa Liberazione: 24 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Lombardia

Inizio lezioni: 12 settembre 2022 (Infanzia il 5 settembre)

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 8 giugno 2023

Marche

Inizio lezioni: 14 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Ci sono 3 giorni che ricadono nei ‘ponti’ previsti nelle date del: 31/10/22 – 24/04/23 – 03/06/23. In tali giorni le scuole possono discrezionalmente decidere se sospendere o continuare l’attività scolastica.

Molise

Inizio lezioni: 14 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2022

Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 22 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte Festa Liberazione: 24 aprile 2023

Ponte Festa Repubblica: 3 giugno 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Piemonte

Inizio lezioni: 12 settembre 2022

Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Confermata la clausola di flessibilità per le vacanze di carnevale, già introdotta per lo scorso anno scolastico: “dopo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, in caso di aumento dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023”.

Puglia

Inizio lezioni: 14 settembre

Ponte Ognissanti: 31 ottobre 2022

Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte Festa Liberazione: 24 aprile 2023

Ponte Festa Repubblica: 3 giugno 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Sardegna

Inizio lezioni: 14 settembre

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2022

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Sicilia

Inizio lezioni: 19 settembre

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Toscana

Inizio lezioni: 15 settembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Trento

Inizio lezioni: 12 settembre 2022 (Infanzia il 5 settembre)

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine delle lezioni: 9 giugno 2023

Umbria

Inizio lezioni: 14 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre 2022

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023

Ponte Festa Liberazione: 24 aprile 2023

Ponte Festa Repubblica: 3 giugno 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: 19 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Festa di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: dal 20 al 22 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 al 10 aprile 2023

Ponte Festa Liberazione: 24 aprile

Termine lezioni: 15 giugno 2023

Veneto

Inizio lezioni: 12 settembre 2022

Ponte Ognissanti: 31 ottobre 2022

Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: dal 20 al 22 febbraio 2023

Vacanze pasquali: dal 6 al 10 aprile 2023

Ponte Festa Liberazione: 24 aprile

Ponte Festa Repubblica: 3 giugno 2023

Termine lezioni: 15 giugno 2023

