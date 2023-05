Calendario scolastico 2023/24, in Veneto avvio il 13 settembre

La Regione Veneto ha approvato il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d’istruzione e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2023-2024.

L’attività didattica avrà inizio il 13 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre il termine è fissato all’8 giugno per le scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado e al 29 giugno per la scuola dell’infanzia.

Queste le date di sospensione delle lezioni, oltre ovviamente alle festività nazionali: