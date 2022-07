Calendario scolastico: in Lombardia gli alunni delle scuole dell’infanzia rientrano il 5 settembre, tutti gli altri il 12

Calendario scolastico: in Lombardia gli alunni delle scuole dell’infanzia rientrano il 5...

Per l’anno scolastico 2022/2023 è confermato il calendario scolastico regionale di carattere permanente.

L’avvio delle lezioni sarà lunedì 5 settembre 2022 solo per le scuole dell’infanzia, mentre lunedì 12 settembre 2022 rientreranno in classe gli alunni delle scuole dalla primaria alla secondaria di II grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Le lezioni termineranno l’8 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia.

Le sospensioni delle lezioni sono così determinate:

vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023

vacanze di Carnevale

vacanze pasquali dal 6 all’11 aprile.

Come sempre, le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.