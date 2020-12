Calendario scolastico Sicilia, vacanze di Natale terminano il 7 gennaio. Tutte le Regioni

Rispetto a tutte le Regioni d’Italia che concluderanno le vacanze natalizie, come tutti gli anni, il 6 gennaio, la Sicilia rappresenta un’eccezione.

Infatti, con un decreto di questa estate, poi parzialmente rettificato da un successivo, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale ha stabilito che l’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021;

vacanze di Pasqua: dal 1° aprile 2021 al 6 aprile 2021.

Quindi si tornerà in classe (o in DaD) venerdì 8 gennaio, in pratica per un solo giorno per le istituzioni scolastiche che non svolgono attività anche di sabato. Una scelta a dir poco curiosa…

Le altre Regioni

Le lezioni saranno sospese dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in:

Calabria

Campania

Lazio

Lombardia

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Umbria

Le lezioni saranno sospese dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in: