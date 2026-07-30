Il “campo largo” riparte dalla scuola a Paestum. Elly Schlein: “Se limiti il diritto allo studio, limiti il futuro del Paese”

Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento Cinque Stelle – le forze politiche che compongono il cosiddetto “campo largo” di centrosinistra – ripartono dalla scuola. I leader dei tre partiti – Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Mariolina Castellone, in rappresentanza di Giuseppe Conte – hanno partecipato a Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli Universitari e Rete degli studenti medi in un camping di Paestum, in provincia di Salerno.

“Siamo testardamente unitari, e su questo lavoreremo”, ha detto a questo proposito Schlein, citata dall’Ansa. “Abbiamo già una buona dose di proposte su cui siamo d’accordo. Sono sicura che possiamo lavorarci e trovare una sintesi”. La segretaria del Pd si è concentrata anche sull’operato del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “La formazione nelle scuole e nelle università, come negli istituti tecnici, va fatta bene. Se limiti il diritto allo studio, limiti il futuro del Paese“.

“La maggioranza ci riempie la testa tutti i giorni dell’allarme migrazione“, ha aggiunto Fratoianni, “ma si dimentica sempre dell’allarme emigrazione, dei giovani che scappano perché sentono la loro vita fatta di umiliazioni, di precarietà, di insicurezza e mentre questo Paese soffre di questi problemi continua la folle corsa al riarmo e alla spesa militare”. Il leader di Avs ha lanciato anche un appello alla coalizione. “Basta con la discussione infinita sul leader. Se non parliamo del programma finiremo per perdere“.

A richiamare le responsabilità degli studenti è stata Castellone, che ha invitato la platea dei giovani a seguire la cosa pubblica per poter incidere, nonostante tutto. “Se voi partecipate poco alla politica, la colpa è della politica”, ha sottolineato la vicepresidente della Camera dei Deputati, che come detto rappresentava il leader pentastellato Conte. “Vi posso promettere che le cose cambieranno. Ci sarà ascolto”, ha concluso Castellone, “e insieme possiamo cambiare il Paese”.