Capo dipartimento Bruschi, molto chiara la norma del bonus esami di Stato

Dopo che la nostra testata aveva sollevato il caso di interpretazioni diverse dell’OM 10 del 16 maggio 2020 sull’attribuzione del bonus integrativo fino a 5 punti per i candidati agli esami di Stato, arriva con sollecitutdine il chiarimento del Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione Marco Bruschi. Si tratta, per il Dott. Bruschi, di norma chiara e cristallina.

Ecco la norma sul bonus integrativo

Il DL 22/2010 svincola, eccezionalmente e per quest’anno, il bonus, sulla base di criteri. L’OM è ovviamente ricettiva. Articolo 15 dell’OM 10 del 16 maggio 2020, comma 8, specifica che in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17;

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo

di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi

dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano

conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella

prova di esame pari almeno a trenta punti;

c) i criteri per l’attribuzione della lode.

Norma chiara, astratta e generale

Quindi il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, il dott. Marco Bruschi, spiega che la sottocommissione stabilisce i criteri, sulla base “del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta“. Ribadisce il Capo dipartimento che la disposizione è generale, astratta, chiara.