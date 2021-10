Cara prof, grazie: le lettere di alcuni alunni alla propria insegnante

Lettere inviate a una professoressa di Ferrara dai suoi ex alunni al termine delle lezioni dello scorso anno, dopo quasi un anno di DAD:

“Buongiorno prof, dobbiamo ringraziarvi noi perché per la prima volta abbiamo vissuto con piacere il termine scuola , ci avete fatto capire l’importanza dello studio sia con quel poco di severità ma anche con tanta semplicità abbiamo capito cose a noi sconosciute, ma soprattutto non so come avete avuto così tanta pazienza con noi che all’inizio non conoscendoci eravamo un po’ tutti scettici, nonostante questo, ci avete fatto sentire non a scuola (per noi studenti una sorta di tortura) ma a casa , ci avete fatto riflettere sul futuro cosa che ci fa molta paura, è stato così semplice e interessante parlarne con voi e capire l’importanza reale delle opportunità che la scuola ci offre per realizzarci con dei e dialoghi piacevoli e non pesanti a noi alunni. Vi ringrazio di TUTTO prof , un abbraccio”.

“Ho espresso più volte la mia gratitudine nei vostri confronti, ed è stato un onore essere vostro alunno. Come un puzzle, pezzo dopo pezzo siamo riusciti a incrementare il nostro rapporto classe – professore. Di pazienza ne avete portata tanta nei nostri confronti, mi auguro solo, che di noi vi sia arrivata la giusta immagine. Dietro un computer, o un telefono, non si possono conoscere le persone, ma al rientro a scuola, sia noi alunni, che voi docenti, abbiamo capito che a volte le apparenze ingannano. L’unica parola che personalmente vi posso dire è grazie. Mi auguro di ritrovarci l’anno prossimo, in condizioni migliori rispetto a quelle che siamo andati incontro quest’anno. Soggettivamente, avete contribuito alla mia crescita personale, e se ad oggi ho l’ambizione e gli stimoli di poter fare di più, lo devo a voi”.

Lettera firmata