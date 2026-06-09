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09.06.2026

Estate e adolescenti, i pediatri del Bambino Gesù: “La chiusura delle scuole interrompe abitudini con funzione protettiva”

Redazione
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Indice
I rischi dell'estate
I consigli dei pediatri

Con l’arrivo delle vacanze estive e la chiusura delle scuole, i pediatri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma lanciano un avviso: per molti adolescenti l’estate può essere un periodo delicato, caratterizzato da comportamenti a rischio legati all’iperconnessione e al disagio emotivo.

I rischi dell’estate

Le vacanze rappresentano un cambio radicale della quotidianità: meno routine, ritmi sonno-veglia alterati e più tempo online. Come riporta Ansa, i dati sono significativi: durante i mesi estivi gli adolescenti trascorrono mediamente tra 45 e 55 minuti in più al giorno connessi rispetto al periodo scolastico e in Italia il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera le 4 ore di connessione quotidiana. Fino al 70-80% sperimenta il cosiddetto “social jet-lag”, con addormentamento e risveglio spostati in avanti di ore. Possono comparire anche comportamenti legati al disagio emotivo: isolamento sociale, diete drastiche e allenamenti compulsivi, spesso amplificati dalla cosiddetta “prova costume”.

I consigli dei pediatri

Deny Menghini, responsabile di Psicologia del Bambino Gesù, ha dichiarato: “La chiusura delle scuole interrompe abitudini e relazioni quotidiane che per molti ragazzi hanno funzione protettiva. Allo stesso tempo aumenta l’esposizione ai social e ai modelli estetici irrealistici, con possibili ripercussioni sull’autostima”. Gli esperti raccomandano di mantenere orari regolari di sonno, limitare smartphone e videogiochi nelle ore serali, favorire attività sportive e tempo all’aperto, incentivare relazioni offline e parlare con i ragazzi senza atteggiamenti punitivi.

chiusura scuole

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