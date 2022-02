Carnevale 2022: le date delle vacanze regione per regione (solo dove si festeggia)

In alcune Regioni le lezioni non si svolgeranno durante le vacanze di Carnevale. Sono le singole Regioni/Province a deliberare le date di sospensione della didattica, oltre alle festività nazionali.

Per il periodo di Carnevale non si andrà a scuola per alcuni giorni in: Piemonte, Campania, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna e province di Trento e Bolzano.

Queste sono le date di sospensione delle lezioni:

Dal 26 febbraio al 1° marzo: Piemonte

Dal 26 febbraio al 6 marzo: Bolzano

28 febbraio e 1° marzo: Campania, Lombardia (rito romano), Valle d’Aosta, Trento

Dal 28 febbraio al 2 marzo: Friuli Venezia Giulia, Veneto

1° marzo: Abruzzo, Molise, Sardegna

4 e 5 marzo: Lombardia (rito ambrosiano).