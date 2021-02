Carnevale scuola, in quali giorni non si farà lezione?

Oltre alle festività a carattere nazionale, le singole regioni determinano ogni anno, con i propri calendari scolastici, i giorni di sospensione delle lezioni.

Ci sono regioni che nel periodo invernale deliberano alcuni giorni di stop delle attività didattiche per le vacanze di Carnevale. Questo ovviamente vale anche per le lezioni che si svolgono in DAD.

Vediamo in quali regioni non si svolgeranno le attività didattiche e in quali giorni.

Solo il 16 febbraio 2021

Abruzzo, Campania e Sardegna

Solo il 17 febbraio 2021

Molise

15, 16 e 17 febbraio 2021

Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto

15 e 16 febbraio 2021

Lombardia (rito romano) e Provincia di Trento

19 e 20 febbraio 2021

Lombardia (rito ambrosiano)

Dal 15 al 20 febbraio 2021

Provincia di Bolzano.