Caro scuola, batosta in arrivo per i genitori: fino a 700 euro per un primo anno delle superiori

Nuovo anno scolastico alle porte ed ennesimi rincari in arrivo. Secondo l’associazione dei consumatori Adoc si tratterà di una vera e propria batosta per i genitori italiani.

Andando a quantificare, il costo medio dei libri per il primo anno di scuola media sarà di 355,23 euro, per il primo anno di scuola superiore 552,69 euro, più 132,30 euro per il kit scuola e circa 100 euro a dizionario (greco o latino) per chi ad esempio frequenta un liceo. Dunque una media di circa 685 euro per un primo superiore e 487,53 euro per una prima media.

Un’altra stima che fa l’Adoc è quella dei cicli scolastici, ovvero 662,61 euro per i tre anni di scuola media e 1.862,12 per i cinque anni delle superiori, per un totale di 2.524,73 euro più dizionari e materiale tecnico.

Come sempre si cerca rimedio, provando a risparmiare con il mercato dell’usato, scambi di testi o altro. Ma purtroppo, anche gli sforzi delle istituzioni non sempre bastano. “Tutti i ragazzi e le ragazze – sottolinea l’associazione – devono avere le stesse opportunità di formazione crescita, indipendentemente dal reddito familiare”.