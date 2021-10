Carta del docente: è cumulabile e cosa si può acquistare?

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema della carta docente e del bonus premiale.

DOMANDA n. 1

Sono un docente di ruolo di matematica, per l’anno scolastico 2021/2022 posso acquistare con la carta docente una stampante laser con scanner?

RISPOSTA

Purtroppo con il termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021, ovvero dal 30 giugno 2021, non è più possibile comprare, utilizzando il bonus di 500 euro della carta docente, scanner-stampanti, dispositivi mobili per la connessione, tavolette grafiche e penne elettroniche, nonché webcam. I suddetti dispositivi rientravo nell’acquisto con la carta docente, in via del tutto eccezionale dall’11 marzo 2020 al 30 giugno 2021.

DOMANDA n. 2

Nella mia scuola il bonus del merito viene assegnato dal dirigente scolastico, solo ai docenti, sulla base di criteri stabiliti dal comitato di valutazione. È giusta questa procedura?

RISPOSTA

No, si tratta di una vecchia procedura superata dalla legge di bilancio 2020. Bisogna ricordare che con la legge di bilancio 2020, all’art. 1, comma 249, è previsto che le risorse del “bonus merito dei docenti” siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione (quindi potrà essere assegnato anche al personale Ata). A rigore di legge, quindi, il bonus del merito dovrebbe entrare ad essere utilizzato dalla contrattazione integrativa e non potrebbe essere più gestito dal Dirigente scolastico senza che vengano stabiliti i criteri di distribuzione con un accordo contrattuale con la RSU di Istituto.

DOMANDA n. 3

Se con la carta del docente decidessi di cumulare le 500 euro dell’anno scolastico 2021/2022 con l’altra somma di 500 euro prevista per l’anno scolastico 2022/2023, potrei acquistare un iPad da 1000 euro?

RISPOSTA

Se la carta docente continuerà ad essere finanziata dalle prossime leggi di bilancio, sarà possibile per un docente di ruolo cumulare i bonus da 500 euro degli anni 2021/2022 e quello 2022/2023 per acquistare entro e non oltre il 31 agosto del 2023 l’iPad da 1000 euro.