Carta Docente 2026, residuo sbloccato: i piani formativi della Tecnica della Scuola

Indice I piani formativi della Tecnica della Scuola

Il residuo della Carta Docente è stato finalmente attivato martedì 15 settembre. Saranno disponibili i residui relativi all’anno scolastico 2025/2026 e gli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze.

I piani formativi della Tecnica della Scuola

È possibile spendere la quota residua della Carta Docente 2024/2025 acquistando i corsi di formazione della Tecnica della Scuola.

La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente accreditato dal Mim per la formazione del personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) adeguato ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016. La partecipazione ai nostri corsi dà quindi diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola, nei limiti previsti dalla legge. A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

I percorsi disponibili:

Intelligenza Artificiale nella didattica

Benessere in classe

Diritti e doveri del docente

La gestione della scuola in pratica

Scopri il percorso più adatto alle tue esigenze e investi nella tua crescita professionale.

Scopri tutti i piani formativi: https://corsi.tecnicadellascuola.it/piani-e-percorsi/