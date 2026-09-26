Indicazioni nazionali, nuovo curricolo verticale e PTOF: la guida per i docenti alle novità 2026/2027

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 sono entrate in vigore, anche se per le prime classi, le nuove indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ponendo alle scuole, di norma entro il 31 ottobre, il compito di adeguare il curricolo verticale d’istituto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con riferimento:

al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione,

agli obiettivi generali del processo formativo,

agli obiettivi specifici di apprendimento per ogni disciplina

alle competenze attese sulla base delle otto competenze chiave europee

alla valutazione intesa come processo educativo complesso, dinamico, collegiale e multidimensionale.

Profilo dello studente

Le indicazioni nazionali nel rispetto dell’autonomia di ogni singola istituzione, affermano che al termine del primo ciclo d’istruzione lo studente/la studentessa deve possedere, in forma essenziale, le competenze riferite alle singole discipline e al pieno esercizio della cittadinanza.

In questa prospettiva le indicazioni presentano una inversione di rotta rispetto alle indicazioni del 2012 promuovendo il principio pedagogico “non multa, sed multum”.

Nuova impostazione pedagogica del curricolo

Le nuove indicazioni nel presentare una inversione di rotta rispetto alle indicazioni precedenti, promuovono il principio pedagogico (Non multa, sed multum); indicando alle scuole la strutturazione del curricolo seguendo il principio che non occorre insegnare tante cose (di italiano, di arte, di musica, di matematica, di tecnologia ecc.) non sempre comprese dagli studenti, ma poche ed essenziali conoscenze, approfondite in aula con grande accuratezza e dovizia di esperienze di apprendimento. Insomma sviluppare pochi concetti: rilevanti sul piano culturale, significativi sul piano scientifico, essenziali sul piano formativo.

Le competenze attese sulla base delle otto competenze chiave europee

Secondo quando indicato nel testo delle indicazioni nazionali le competenze al termine del primo ciclo d’istruzione da far raggiungere agli studenti attraverso gli obiettivi generali del processo formativo, declinati secondo le competenze organizzate per aree di competenza e per grado di scuola sono:

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multi linguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria intesa come competenza tecnologico-informatica

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Le suddette competenze derivano dal Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 con integrazioni derivate dalla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 C 189/01, dal Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e dal Framework DigComp 2.2.

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali che i docenti all’inizio dell’anno scolastico scelgono in relazione ai reali bisogni degli alunni, serviranno da guida per:

la progettazione educativo-didattica

la formulazione del giudizio intermedio e finale sul grado di sviluppo della maturazione

complessiva di ogni singolo alunno,

la certificazione delle competenze raggiunte dall’alunno alla fine di ognuno dei due gradi scolastici

Obiettivi specifici

gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) richiamano l’impostazione delle indicazioni del 2004, prescrittivi e vincolanti per tutte le istituzioni scolastiche e sono impostati secondo la seguente struttura

Perché si studia” (le finalità della disciplina)

(le finalità della disciplina) Traguardi di competenza (prescrittivi)

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) (prescrittivi)

Conoscenze attese (indicate come suggerimenti non vincolanti)

Struttura definita con le seguenti e precise scadenze temporali:

Per la Scuola dell’Infanzia Gli obiettivi sono declinati come traguardi prescrittivi all’interno dei diversi campi di esperienza;

Per la Scuola Primaria: Gli OSA sono esplicitamente articolati e vincolanti al termine della classe terza e al termine della classe quinta;

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Gli OSA sono strutturati in modo prescrittivo al termine della classe terza.

La valutazione

Nel proporre il curricolo dello studente le indicazioni affrontano anche il problema della valutazione del primo ciclo intesa non come semplice atto burocratico, ma come processo educativo complesso, dinamico, collegiale e multidimensionale, che accompagna lo studente nella costruzione della propria identità e nel riconoscimento delle proprie potenzialità.

La valutazione deve avere lo scopo di documentare: “lo sviluppo dell’identità personale degli studenti e promuove l’autovalutazione in relazione alle acquisizioni di conoscenze e competenze. In quanto atto pedagogico, culturale e regolativo che pone al centro la valorizzazione e il riconoscimento della unicità degli allievi, essa non si esaurisce nel rilevare e misurare ciò che essi sanno o sanno fare, ma diviene strumento che mira a far emergere progressi, criticità e potenzialità inespresse.”

Inoltre è rivisto il concetto di valutazione non più come un procedimento che accompagna e segue i percorsi curriculari, ma come strumento volto a valorizzare le inclinazioni personali e le eccellenze di ciascuno.

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Come richiedere il corso

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Il webinar introduttivo gratuito

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La guida

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