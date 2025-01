C’è ancora domani agli Oscar: il film di Paola Cortellesi tra i 207 ammessi alla corsa. Le tematiche per la scuola

La campagna promozionale americana di Paola Cortellesi ha raggiunto il suo obiettivo: il film “There Is Still Tomorrow”, titolo internazionale di “C’è ancora domani”, è tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per l’Oscar al Miglior Film dell’Anno. La pellicola, diretta e interpretata dalla talentuosa attrice e regista italiana, ha già riscosso enorme successo in patria e ora si prepara a conquistare anche il pubblico internazionale.

Per partecipare alla selezione dell’Academy, un film deve essere stato proiettato in sale nordamericane per almeno sette giorni nel corso del 2024. La competizione è serrata e i membri dell’Academy voteranno tra il 17 e il 21 gennaio 2025, mentre i candidati ufficiali saranno annunciati il 23 gennaio. La cerimonia della 97esima edizione degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025.

Con 36,8 milioni di euro al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori, è il film più visto in Italia nel 2023, superando persino titoli come “Barbie” e “Oppenheimer”. Inoltre, si è posizionato al decimo posto tra i film con i maggiori incassi nella storia del cinema italiano e al quinto posto tra i più redditizi di sempre.

C’è ancora domani e le tematiche per la scuola

Con “C’è ancora domani”, Paola Cortellesi non solo dimostra il suo talento poliedrico, ma afferma l’importanza dell’inclusività e del dialogo tra generazioni. In un’ intervista alla Stampa, l’attrice ha dichiarato: “Il fatto è che non possiamo più fare finta di niente. Il motivo per cui ho fatto questo film è parlare di questo argomento, dire chiaramente: ‘Abbiamo un problema’. Non sono una pedagogista, ma mi confronto con i pedagogisti, la prevenzione è la cosa più importante. Siamo uno dei pochi Paesi che non ha l’educazione all’affettività nelle scuole”.

“Sì, a seconda dei vari ordini si potrebbe parlare di educazione sentimentale, educazione al rispetto e poi educazione sessuale là dove i ragazzi sono più grandi e pronti ad affrontare l’argomento”, questa la sua proposta. “Se non si fa educazione non si fa esperienza, non se ne parla insieme, non si cresce insieme. E credo che il problema resti, quindi spero che attraverso questo si riesca finalmente a fare prevenzione”, ha concluso.

Ricordiamo anche che dopo l’uscita del film, un imprenditore di Lodi, che è voluto rimanere anonimo, come riporta Fanpage.it, ha deciso di comprare 400 biglietti del cinema per vedere la pellicola e regalarli agli studenti di una scuola. Paola Cortellesi, dopo aver saputo di questa donazione, ha affermato: “La bellezza di questo gesto. Sono onorata”.

Riconoscimenti

Dopo l’apertura alla Festa del Cinema di Roma 2023, “C’è ancora domani” ha conquistato numerosi premi, tra cui sei David di Donatello, tra cui Miglior Regista Esordiente per Paola Cortellesi, Migliore Sceneggiatura Originale e Miglior Attrice Protagonista. Ha ricevuto il Nastro d’Argento come Film dell’Anno 2023, il Globo d’Oro come Miglior Film 2024 e premi internazionali come il People’s Choice Award al Pingyao International Film Festival e il Sydney Film Prize.

Inoltre, Cortellesi ha anche ricevuto il “Premio Scuola” insieme a Matteo Garrone, un riconoscimento per il contributo del loro cinema alla promozione di valori educativi e formativi. Durante la cerimonia, l’attrice-regista ha sottolineato l’importanza di trattare temi che sensibilizzino il pubblico e favoriscano il dialogo intergenerazionale, sottolineando come il cinema possa essere uno strumento pedagogico potente.

Ora, con il sogno di una statuetta dorata, il film si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia del cinema italiano.