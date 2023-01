Centenario della nascita di Don Milani: Indire crea uno spazio virtuale dedicato al pensiero dell’educatore

Lorenzo Milani nasceva a Firenze nel maggio del 1923 e nel centenario della nascita del celeberrimo docente, educatore e scrittore tra le prime iniziative si colloca quella dell’INDIRE: è nato infatti lo Spazio Don Milani, una nuova area virtuale tra quelle finora dedicate alle figure di formatori che hanno lasciato un segno nella cultura pedagogica e culturale italiana.

Il nome e l’opera di Don Lorenzo Milani, sacerdote ed educatore cattolico, sono strettamente legate all’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, nell’omonima frazione del comune di Vicchio, in provincia di Firenze. Per Milani la scuola ha rivestito il luogo principale, quello in cui, attraverso, l’incontro, la conoscenza, si potessero formare i ragazzi, sviluppando coscienza critica e personalità. Con i suoi allievi scrisse quello che è il suo libro più noto, Lettera a una professoressa (1967), divenuto testo centrale nel dibattito sulla scuola e libro di formazione per generazioni di docenti.

Lo Spazio Don Milani: cento anni di educazione all’accoglienza

All’interno dello spazio virtuale https://spaziodonmilani.indire.it/ si intende creare nuove occasioni per riflettere oggi sul pensiero di Don Milani, attraverso interviste, memorie di scuola, documenti fotografici provenienti dall’Archivio Fondazione Don Lorenzo Milani e da archivi privati, momenti di incontro e di studio. E’ già stato avviato un ricco palinsesto di webinar, che si svilupperà per tutto il 2023, grazie alla collaborazione tra INDIRE, Rete DiCultHer, e Università degli studi di Firenze, organizzando una serie di iniziative di approfondimento dell’insigne educatore.

Gli appuntamenti

Il programma degli appuntamenti e la loro registrazione saranno visibili nella sezione dedicata di Spazio Don Milani. I prossimi appuntamenti saranno: il 27 gennaio Il ‘crogiuolo’ culturale Comparetti, Milani e Wais: la vita di Lorenzo tra la Gigliola, Castiglioncello e Firenze sino ai monti di Barbiana, dialogo tra Sandra Gesualdi, Mario Lancisi e Pamela Giorgi; a seguire il 24 febbraio Vanessa Roghi parla del volume La Lettera sovversiva. Da Don Milani a De Mauro, intervista a cura di Pamela Giorgi. Il 31 marzo sarà la volta di Milani e Lodi: la scrittura collettiva, dialogo tra Sandra Gesualdi, Francesco Tonucci e Pamela Giorgi e il 28 aprile La parola e la comunicazione in Don Lorenzo Milani, dialogo tra Sandra Gesualdi, Luca Toschi e Pamela Giorgi.

Il dialogo con la scuola

Un’attenzione particolare viene data anche in questa occasione all’interazione con la scuola, attraverso la proposta “Racconta Don Milani”, per stimolare il coinvolgimento delle scuole primarie, che vorranno partecipare a creare un’attività laboratoriale di gruppo che potrà unire la scoperta della figura del priore, lo storytelling e la didattica laboratoriale. Tutte le informazioni per poter partecipare con la propria classe al link https://spaziodonmilani.indire.it/sei-una-scuola/.

Centro di Documentazione

Il 13 gennaio inoltre, presso la sede della Fondazione CR Firenze Spazio Don Milani sarà presentato il progetto per la realizzazione del “Centro di Documentazione e Comunicazione Generativa Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana”, grazie anche alla collaborazione con il Centro Ricerche “scientia Atque usus” e la Fondazione don Lorenzo Milani.