Cento giorni alla Maturità, studenti organizzano festa in memoria delle vittime di Crans-Montana

Ragazzi provenienti da Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si daranno appuntamento al Cocoricò di Riccione, in provincia di Rimini, per celebrare i tradizionali cento giorni che precedono l’esame di maturità.
Secondo quanto riporta ANSA, l’edizione di quest’anno, però, avrà un significato particolare: l’iniziativa sarà dedicata alla memoria delle vittime della strage avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera.
A renderlo noto sono gli organizzatori dell’evento, coordinati dal 23enne pesarese Federico Rubino.
“Quanto accaduto un mese fa a Crans-Montana è emblematico. – dice Rubino – Come organizzatori di eventi ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime”.
Da qui la decisione, presa insieme all’associazione Approdi, responsabile del programma culturale e sociale, di inserire diversi momenti di riflessione legati alla tragedia di Capodanno.
Fino a metà marzo, le attività culturali saranno introdotte da un minuto di silenzio; nei momenti di confronto si parlerà anche di sicurezza, mentre nelle serate del 9, 10 e 13 marzo, all’interno del locale di Riccione, verrà allestita un’area dedicata al ricordo delle vittime.
“Il nostro evento raccoglie ogni anno 10mila studenti da tutta Italia, per noi la sicurezza è sempre stata fondamentale – concludono gli organizzatori – Quest’anno lo sarà ancora di più. Le vittime di Crans-Montana non vanno dimenticate, devono essere un monito affinché queste tragedie non ricapitino più“.