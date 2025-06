Centri estivi, il bando INPS che eroga contributi per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 26 giugno

Centri estivi, il bando INPS che eroga contributi per i figli dei...

Il Bando Centri Estivi Diurni INPS 2025 è un concorso promosso dall’INPS per l’assegnazione di contributi economici a titolo di rimborso spese per la partecipazione di minori a centri estivi diurni in Italia, rivolto ai figli (o orfani ed equiparati) di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Beneficiari sono i minori tra i 3 e i 14 anni.

Il periodo di svolgimento dei centri estivi è tra Giugno e il 6 settembre 2025. Durata minima e massima: da 1 a 4 settimane (da 5 a 20 giorni, anche non consecutivi). Esclusi: centri con pernottamento e periodi fuori dal range estivo previsto.

Il centro estivo deve essere svolto presso una sede conforme a tutte le normative di sicurezza, igiene e accessibilità. È richiesto che comprenda attività ludico-ricreative-sportive, pasti, gite, assicurazione.

Contributo economico

L’INPS mette a disposizione 3.000 contributi da massimo 100 € a settimana, fino a quattro settimane. La percentuale di rimborso varia in base all’ISEE familiare (dal 100% all’80%). Per minori con disabilità grave o gravissima, è prevista una maggiorazione del 50% per le spese di assistenza dedicate.

Presentazione della domanda

La domanda può essere inoltrata solo online, nell’area riservata del sito INPS, entor il 26 giugno 2025 (ore 12:00).

È necessario possedere SPID, CIE o CNS ed è richiesto DSU/ISEE 2025 in corso di validità. È possibile modificare i dati in caso di errori o difformità entro il 3 luglio 2025.

Graduatoria

La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il 30 luglio 2025.

Criteri di priorità: orfani non assegnatari nel 2023/2024, poi orfani già assegnatari, quindi disabili non assegnatari, ecc. A parità, si considera ISEE più basso e, in caso, età minore.

Fasi successive e documentazione

Entro il 15 ottobre 2025, gli ammessi con riserva dovranno:

Indicare il centro scelto e le settimane

Caricare l’iscrizione, fattura o documento equivalente

Fornire IBAN valido intestato al richiedente.

Il contributo sarà pagato entro il 31 dicembre 2025.