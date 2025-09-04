Certificati di frequenza scolastica e titoli di studio, si possono scaricare online attraverso l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione

Certificati di frequenza scolastica e titoli di studio, si possono scaricare online...

L’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) è il portale che consente l’accesso rapido e semplice ai dati del percorso formativo, ai certificati di frequenza e di diploma.

Si tratta di una piattaforma digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la gestione integrata dei dati relativi al settore dell’istruzione.

Quali certificati si possono scaricare?

Il portale consente in particolare di:

consultare i dati relativi alla propria frequenza scolastica nell’anno in corso presso qualsiasi Istituzione scolastica e i dati relativi ai titoli di studio ottenuti presso le Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, inclusi i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);

I servizi sono rivolti a tutti i cittadini, studenti, diplomati, genitori o tutori, che desiderino consultare i propri dati scolastici e quelli dei loro figli o minori sotto la loro tutela.

Per accedere, basta un’identità digitale.

Come funziona l’emissione?

Per emettere il certificato è necessario selezionare il titolo di studio o la frequenza che si vuole certificare. L’emissione del certificato è immediata: una volta visualizzata l’anteprima, si può scaricare o riceverlo via email.

Per ricevere il certificato via email è necessario aver inserito un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata all’interno del proprio profilo.

Come verificare se il certificato è valido?

I certificati che riportano le seguenti prove di validità sono sempre validi, salvo modifica dei dati:

il logo del Ministero dell’Istruzione e del Merito e la dicitura «Anagrafe nazionale dell’istruzione»;

il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Istruzione e del Merito (ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014);

il contrassegno (QR code) che sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale (ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del CAD);

il riferimento all’istituto che ha comunicato il dato dell’ultimo aggiornamento.

Per quanto tempo sono disponibili i certificati?

Una volta emesso, il certificato di frequenza sarà a disposizione dell’utente per il download dalla data di emissione fino al 31 agosto dell’anno scolastico in corso.

Il certificato di diploma, invece, una volta emesso, sarà a disposizione dell’utente per il download dalla data di emissione per i successivi 10 anni.