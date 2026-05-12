Corsi sostegno Indire: iscrizioni per docenti sovrannumerari del Tfa fino al 15 maggio

Sono stati riaperti i termini per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità destinati ai docenti sovrannumerari del TFA sostegno.

Quali percorsi?

La riapertura dei termini riguarda i candidati in sovrannumero presso altri Atenei per i percorsi art. 7. Si tratta dei percorsi rivolti ai docenti che hanno conseguito all’estero un titolo di formazione sul sostegno e sono in attesa del riconoscimento in Italia, offrendo un’opportunità di integrazione e completamento del percorso di specializzazione secondo la normativa nazionale.

La scadenza

La piattaforma resterà aperta per le nuove iscrizioni fino al prossimo 15 maggio, h. 15.00.

Per tutte le informazioni relative alle modalità di accesso, alla guida all’iscrizione e alle altre informazioni: https://www.indire.it/tfa-edizione-2026/articolo-7/.

Le ultime novità

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva pubblicato il Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026 che contiene modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 aprile 2025 n. 75 e al decreto interministeriale 24 aprile 2025 n. 77 relative ai percorsi in questione. Il 13 marzo scorso sono stati pubblicati gli avvisi relativi al secondo ciclo dei percorsi Indire con scadenza 20 marzo.

Ecco quali sono i cambiamenti apportati ai percorsi per chi ha svolto anni di servizio:

Innanzitutto i percorsi potranno concludersi entro il 31 dicembre 2026, prorogati di un anno dal 31 dicembre 2025;

Accedono ai percorsi di formazione, i docenti in possesso del titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei otto (non più cinque) anni precedenti;

(non più cinque) anni precedenti; L’Allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 24 aprile 2025, n. 75, contenente la definizione del “profilo professionale del docente specializzato” e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, è aggiornato e sostituito da un altro Allegato A.

e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, è aggiornato e sostituito da un altro Allegato A. L’Allegato B recante i “Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” è aggiornato e sostituito da un altro Allegato B tenendo conto del numero di docenti che, negli ultimi otto anni, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Ecco quali sono i cambiamenti apportati ai percorsi per chi ha titoli esteri: