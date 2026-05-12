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Prima Ora | Notizie scuola del 12 maggio 2026

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12.05.2026

Elenchi regionali e nuove regole per le prossime immissioni in ruolo 2026/2027 – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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Quando saranno disponibili gli elenchi regionali? Come funzioneranno? Quali potrebbero essere i numeri e i tempi per le prossime immissioni in ruolo? Per chi si inserisce negli elenchi regionali con la legge 68/99, ovvero il diritto ai posti riservati per alcune categorie protette, il diritto alla riserva come funzionerà all’interno degli elenchi? In caso di immissione in ruolo da elenco regionale come avverrà la scelta della provincia e della sede? Continueranno ad esistere le immissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno e la procedura di mini call veloce? Quale sarà la sanzione per coloro che ricevendo una proposta di immissione in ruolo da elenco regionale dovessero rifiutare? Rischiano di non lavorare più per tutto l’anno scolastico 2026/2027?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 12 maggio, alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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