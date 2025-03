Certificazione di alfabetizzazione digitale Ata, proroga della scadenza del 30 aprile? Cosa si sa al momento

Come sappiamo, il termine per conseguire la certificazione di alfabetizzazione digitale per accedere a tutti i profili del personale ATA, ad eccezione del collaboratore scolastico, è fissata al 30 aprile 2025. A quanto pare, però, ci potrebbe essere una proroga.

Il motivo? Pare che molti iscritti in graduatoria ATA non abbiano ancora conseguito la CIAD e non arriverebbero a conseguirla secondo la scadenza prevista.

Come sarà sciolta la riserva?

In previsione di tale scadenza, Flc Cgil ha chiesto formalmente al MIM di chiarire le modalità previste dal Ministero per consentire agli aspiranti che hanno conseguito la CIAD di sciogliere la riserva e rendere pienamente valida la loro iscrizione in graduatoria.

Ecco cosa riporta un comunicato diffuso dal sindacato guidato da Gianna Fracassi: “Abbiamo posto anche il problema di come verranno trattati i candidati che, pur avendo sostenuto gli esami per il conseguimento della CIAD entro il 30 aprile 2025, non avranno ancora ottenuto l’attestato alla scadenza, chiedendo in questo caso una modalità specifica per certificare l’avvenuto superamento degli esami”.

“In ultimo, quali provvedimenti intenda adottare il MIM nei confronti di coloro che si sono inseriti in graduatoria presentando una CIAD che, successivamente, sia risultata non valida. Considerando la buona fede di chi ha conseguito la certificazione presso enti non riconosciuti da ACCREDIA, siamo del parere che andrebbe prevista la possibilità di integrare un attestato valido senza incorrere in penalizzazioni.

Già a settembre eravamo intervenuti presso il MIM affinché venisse riconosciuta, per coloro che avevano inserito un titolo non valido, la possibilità di sostituire entro il 30 aprile 2025, il titolo dichiarato con altra CIAD. Per questi motivi, abbiamo inoltre chiesto una proroga per lo scioglimento della riserva, la cui scadenza è attualmente fissata al 30 aprile 2025.

Riteniamo urgente che il Ministero si esprima in merito a queste questioni per facilitare il lavoro delle segreterie scolastiche, che in questi giorni stanno ricevendo le relative certificazioni da parte dei candidati. Temiamo infatti che la mancanza di indicazioni in tal senso, possa aggravare ulteriormente il carico di lavoro del personale di segreteria, già oberato da un carico di lavoro non indifferente”, concludono.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, ultime settimane per conseguirla?

Ricordiamo che con l’entrata in vigore del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, sono stati definiti i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare:

Rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.

Deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

Certificazione registrata presso Accredia.

Il termine previsto dal CCNL ai fini dell’acquisizione della Certificazione, il 30 aprile, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie.

C’è da dire che, però, il tempo per il caricamento nella piattaforma apposita della certificazione, è di circa un mese. Per questo è consigliabile conseguirla almeno un mese prima della scadenza di aprile, quindi a marzo.