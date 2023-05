ChatGpt, le scuole di New York cambiano idea sul divieto: “È l’ora di abbracciarne le potenzialità con determinazione”

Come abbiamo trattato, qualche mese fa ChatGpt, il noto modello innovativo di chatbot basato sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico, è stato vietato dalle scuole della Grande Mela, le New York City Public Schools in quanto “danneggia il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi degli studenti”. A quanto pare, però, la decisione è stata temporanea.

Come riporta La Repubblica, infatti, David C. Banks, direttore del sistema scolastico più grande degli Usa, ammette che “ChatGpt ha colto le nostre scuole di sorpresa”. E che ora è il momento di “abbracciare le sue potenzialità con determinazione”.

“La paura istintiva per i rischi legati a ChatGpt hanno oscurato il potenziale dell’IA generativa al servizio di studenti e insegnanti – ha scritto Banks – così come il fatto che i nostri studenti avranno a che fare con una realtà e un mondo del lavoro in cui la comprensione dell’IA generativa è fondamentale. Sebbene la cautela iniziale fosse giustificata ora questa si è evoluta in un’esplorazione e in un’analisi attenta delle potenzialità e dei rischi legati a questa nuova tecnologia”.

La sperimentazione nel Queens

Insomma, si è compreso che le nuove tecnologie, specialmente se ormai sdoganate nella vita di tutti i giorni, non possono essere censurate a scuola: è il mondo dell’istruzione che deve imparare a governarle e a sfruttarne le potenzialità. In alcune scuole del Queens, a quanto pare, l’esperimento è già in corso: si dibatte dei pregiudizi cui è soggetta l’IA attraverso specifici esercizi, oppure si usa ChatGpt – o strumenti simili – per pianificare lezioni personalizzate.

“La nostra nazione è potenzialmente sull’orlo di un significativo cambiamento sociale guidato dall’intelligenza artificiale generativa – scrive Banks -. Dobbiamo assicurarci che i benefici di questa tecnologia siano equamente distribuiti per prevenire un ulteriore ampliamento dei divari socio economici nel nostro Paese. Faremo in modo che i nostri studenti possano avvalersi delle opportunità offerte dall’IA in vista dei lavori di oggi e di quelli del futuro. Molte di queste opportunità si baseranno su innovazioni tecnologiche, sia sull’intelligenza artificiale che su innovazioni che ancora non conosciamo”.

