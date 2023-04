Chi può fare il Dsga? Le prove previste per il prossimo concorso e le informazioni utili per i candidati

Chi può diventare direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole? Ecco le prove a cui dovrà sottoporsi, in attesa della pubblicazione del bando del prossimo concorso per Dsga.

Avviata la rilevazione dei probabili partecipanti

Il bando dovrebbe essere in procinto di essere pubblicato in considerazione del fatto che il 28 ottobre del 2022, con nota n° 4312 è stata avviata la rilevazione al fine di individuare il numero degli assistenti amministrativi di ruolo in possesso dei titoli previsti dal regolamento, i titoli necessari per partecipare e le prove.

Concorso riservato per Dsga

Il suddetto concorso sarà indetto su base regionale, qualora i posti in una regione dovessero essere esigui, la procedura potrebbe essere svolta su base interregionale; prevedendo lo svolgimento di tutta la procedura in una sola regione, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, secondo la scelta espressa dal candidato all’atto dell’iscrizione.

Requisiti d’ammissione

Secondo le disposizioni ministeriali possono partecipare al concorso riservato gli assistenti amministrativi che, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre interi anni scolastici e che abbiano il titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale di DSGA.

Titoli richiesti

Gli assistenti amministrativi oltre ad avere svolto almeno tre anni di servizio nella funzione di DSGA devono possedere uno dei seguenti titoli :

• laurea in giurisprudenza;

• laurea in scienze politiche;

• laurea in economia e commercio

Prove previste

Il suddetto concorso all’atto del bando, se non dovesse essere modificato dall’attuale ministro, dovrebbe prevedere una sola prova scritta costituita da 60 quesiti a risposta multipla con 4 risposte di cui solo una corretta, così suddivisi:

• 24 quesiti di contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

• 12 quesiti sulla legislazione scolastica;

• 24 quesiti sull’ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e sulla stato giuridico del personale scolastico.

Superano la prova i candidati che ottengono un punteggio minimo di 36 punti su 60.

Valutazione dei titoli e graduatoria di merito

La commissione disponendo di 100 punti in totale, predispongono la graduatoria di merito in relazione al punteggio conseguito nella prova scritta massimo 60 e dei titoli posseduti per un massimo di 40 punti .

I corsi

Il corso sulla gestione amministrativo-contabile della scuola

In questo corso di 14 ore articolato in 13 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Piero Petrucci e Giovanni Rapisarda, viene approfondito lo studio della contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.

Il corso sul diritto e sulla legislazione scolastica

In questo corso di 16 ore articolato in 9 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto civile, del diritto del lavoro e della legislazione scolastica.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

La sociometria in campo educativo

Strategia scuola 4.0: ambienti di apprendimento e nuovi approcci didattici (INDIVIDUALE)

Privacy e trasparenza in ambito scolastico

Tecniche per migliorare l’attenzione e la memoria degli studenti (WORKSHOP)

Spiegare la matematica con oggetti semplici

Esperienza di Circle Time nella classe cooperativa

Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica

Dalle disabilità intellettive agli alunni iperdotati

DigiCompEdu e DigiComp 2.2: le competenze digitali del docente

Giochiamo con il calcolo mentale

GeoGebra 6 e la matematica. Livello base

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.