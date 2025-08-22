Cinque motivi per avere una carta di credito

Nonostante lo shopping si sia spostato prevalentemente online e molti servizi, spese e versamenti vengano ormai effettuati esclusivamente sul web, la carta di credito è ancora vista con diffidenza da molte persone.

Questo strumento di pagamento elettronico che permette di effettuare acquisti e prelievi di contanti, con l’importo delle transazioni addebitato sul conto del titolare in un secondo momento, è considerato da alcuni poco controllabile. In realtà, se usata in modo consapevole, può diventare uno strumento finanziario pratico, comodo e conveniente.

In questo articolo sveliamo 5 buoni motivi per avere una carta di credito nel 2025.

Una maggiore sicurezza nei pagamenti

Una delle prime ragioni per cui dotarsi di una carta di credito è la sicurezza nelle transazioni, sia online che all’interno degli store fisici.

Quando usate correttamente, infatti, le carte di credito garantiscono una protezione antifrode di livello molto alto, il rimborso in caso di operazioni non autorizzate e sistemi di verifica avanzata, come ad esempio 3D Secure.

Inoltre, non prelevando subito i soldi dal conto corrente, consentono di controllare eventuali addebiti prima del pagamento effettivo.

Un controllo più sereno delle spese effettuate

Un altro vantaggio di possedere una carta di questo tipo è la possibilità di posticipare il pagamento delle spese.

Questo aspetto è in realtà un sistema estremamente utile, in quanto offre un margine di respiro, soprattutto per spese impreviste o periodi con maggiore carico finanziario, con una panoramica chiara delle uscite.

Vantaggi esclusivi per ogni acquisto

Questi strumenti possono essere usati per dilazionare le spese senza interessi o per ottenere benefici economici concreti, come i tanti vantaggi con American Express e Payback diventando validi alleati nella gestione quotidiana delle spese, soprattutto in ottica di controllo e pianificazione finanziaria.

Molte carte di credito offrono, poi, veri e propri programmi fedeltà pensati per premiare l’utilizzo frequente e responsabile di questo strumento. Il funzionamento è semplice: ogni transazione effettuata con la carta genera punti che possono essere convertiti in premi o sconti. In questo modo, tutti i pagamenti diventano un modo per ottenere qualcosa in cambio, senza costi aggiuntivi. Non solo: esistono diverse carte di credito che includono vantaggi legati ai viaggi (assicurazione, accesso a lounge aeroportuali, sconti su hotel e noleggi, ecc.) così come conversioni valutarie agevolate, utili per chi compra spesso su siti esteri.

Una grande praticità negli acquisti (online e non)

Un altro vantaggio essenziale nell’avere una carta di credito è la grande praticità nei pagamenti: questi strumenti sono infatti universalmente accettati, offrendo così un’alternativa rapida e sicura rispetto al bonifico o ai pagamenti alla consegna.

Inoltre, permettono di completare le transazioni in pochi clic e, grazie all’appartenenza a circuiti di pagamento internazionali, funzionano praticamente ovunque nel mondo, sia online che in negozi fisici.

Commissioni contenute

Infine, a differenza di quanto si possa pensare, nonostante generalmente richiedono un canone annuale, le carte di credito hanno pochi costi che incidono sulle proprie finanze.

Non solo, infatti, non sono soggette a commissioni di transazione per ogni pagamento, ma non comportano neanche spese di scoperto in caso di saldo negativo sul conto corrente.

