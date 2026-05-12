Circolare Hantavirus pubblicata, al momento nessuna misura per la scuola – PDF

In questi giorni un nuovo virus sta spaventando l’Europa e il mondo intero: l’hantavirus. Si tratta di un virus proveniente dai topi: c’è stato di recente un boom di casi derivati dal focolaio individuato sulla nave da crociera Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America per Capo Verde.

I casi

Come riportato da Il Corriere della Sera, il primo passeggero a manifestare i sintomi, cinque giorni dopo la partenza, è stato un olandese di 70 anni, poi deceduto. Il 24 aprile vengono fatti sbarcare 29 passeggeri. Il 26 aprile è morta la moglie della prima vittima. Il 27 aprile un altro passeggero, britannico, viene ricoverato in Sudafrica. Il 28 è morta a bordo una donna tedesca. Al momento sono due i cittadini italiani in quarantena a causa del virus.

La circolare

Ieri, 11 maggio, il Ministero della Salute ha diffuso una circolare alle Regioni, alle autorità sanitarie nazionali competenti e agli USMAF- Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, la circolare “Focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius: aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.

La circolare, inviata, tra gli altri, anche al ministero dell’Istruzione e del Merito, non riporta al momento particolari indicazioni per la scuola.

Cosa dice la circolare?

La circolare del Ministero della Salute fornisce aggiornamenti e linee guida operative in risposta a un focolaio di hantavirus tipo Andes (ANDV) rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius.

Ecco una sintesi dei punti principali trattati nel documento: