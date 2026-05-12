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12.05.2026

Tfa sostegno 2026, come esercitarsi? Ecco le prove degli anni passati – SCARICA PDF

Redazione
Indice
Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi
PROVE INFANZIA
PROVE PRIMARIA
PROVE SECONDARIA DI I GRADO
PROVE SECONDARIA DI II GRADO

Tfa Sostegno, quando sarà pubblicato il bando? Si attende il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno XI ciclo per l’anno accademico 2026/2027.

Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi

Dall’esperienza degli anni precedenti, il decreto ministeriale con cui le università vengono autorizzate a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026.

A seguito del decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, nel quale saranno indicati:

  • Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola;
  • Le date delle prove selettive;
  • Le modalità di svolgimento delle selezioni;
  • La data di avvio dei corsi.

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

PROVE INFANZIA

PROVE PRIMARIA

PROVE SECONDARIA DI I GRADO

PROVE SECONDARIA DI II GRADO

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