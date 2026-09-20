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20.09.2026

Classi difficili, come affrontarle? Ecco come disinnescare conflitti che mettono alla prova anche i docenti più preparati

Redazione
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Indice
Quando conoscere la materia non basta
Autorevolezza senza alzare la voce
Attenzione, partecipazione e apprendimento: da dove ripartire
Il corso

Una disciplina si può conoscere benissimo, una lezione si può preparare con cura, ma poi entrare in una classe difficile può cambiare tutto. Disattenzione, provocazioni, conflitti, passività e scarsa motivazione mettono alla prova anche i docenti più preparati. E quando l’apprendimento non parte, servono strumenti per capire cosa fare prima che la situazione degeneri.

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Quando conoscere la materia non basta

Le classi sono sempre più eterogenee e i docenti si confrontano con bisogni educativi complessi, difficoltà attentive, comportamenti oppositivi e fragilità relazionali. In questi contesti, la competenza disciplinare da sola può non essere sufficiente: diventa fondamentale saper guidare il gruppo, costruire un clima favorevole e intervenire senza trasformare ogni difficoltà in uno scontro.

Autorevolezza senza alzare la voce

Gestire una provocazione, fermare un conflitto o recuperare il controllo della classe non significa necessariamente irrigidirsi. La sfida è mantenere una leadership educativa ferma e rispettosa, utilizzando una comunicazione efficace e strategie di de-escalation. Recuperare autorevolezza significa anche sapere quando essere direttivi e quando, invece, coinvolgere maggiormente gli studenti.

Attenzione, partecipazione e apprendimento: da dove ripartire

Una classe distratta non è soltanto una classe che ascolta poco: è una classe nella quale diventa più difficile insegnare e far apprendere. Comprendere i meccanismi dell’attenzione e utilizzare metodologie capaci di aumentare coinvolgimento e motivazione può aiutare il docente a ridurre la dispersione e a favorire la partecipazione, anche nelle situazioni più complesse. Perché gestire la classe, in fondo, significa creare ogni giorno le condizioni perché l’apprendimento possa davvero avvenire.

Il corso

Su questi argomenti il corso Quando la classe è difficile, a cura di Daniela Fedi, disponibile dall‘8 ottobre.

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