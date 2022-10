Clima di classe e metodologie innovative nella didattica, le più usate e le più efficaci – La Tecnica della Scuola a Didacta

Al primo appuntamento della Tecnica della Scuola alla fiera Didacta Sicilia, nel corso della prima giornata dedicata alla #didattica, ci ha raggiunti lo psicologo Marco Catania, che ci ha illustrato le tecniche più efficaci di comunicazione e di gestione della classe.

Cosa intendi per clima di classe? Perché è importante come concetto, cosa cambia rispetto ad una visione più “classica”?

“L’idea che ho è diversa da quella canonica, per me è l’aria che tira in classe, che si respira. Se è conviviale ciò è propedeutico alla risoluzione di problemi in classe. Ciò è difficile da raggiungere: bisogna passare da un’idea insegnante-alunno ad un’idea insegnante-classe. Non bisogna spezzare il clima di classe con rimproveri magari ad un solo alunno, si spezza l’attenzione”.

Oltre l’aspetto teorico, potresti farmi qualche esempio pratico per capire la differenza tra un approccio insegnante-alunno ed uno insegnante-classe?

“Si tratta di tenere a mente piccoli concetti. A volte cerchiamo di imporre l’attenzione, di trainare i bambini. Dovremmo riuscire ad attrarre. Se qualcuno fa qualcosa che non deve fare, meglio posticipare il richiamo, magari farlo a fine lezione, come faremmo con un adulto dopo una riunione”.

“Si potrebbe richiamare l’attenzione in maniera educata, fare una pausa per riassumere, far riassumere agli alunni. Senza interrompere, senza sminuire gli alunni, deconcentrarli. Non sono pillole magiche, non funziona sempre. Bisogna ovviamente contestualizzare, ma questa è la logica di base”.

E nelle classi numerose?

“Il numero ideale di alunni dovrebbe essere tredici, noi arriviamo a volte a trentatré. In classi del genere c’è brusio, ci sono molte difficoltà. Noi possiamo lamentarci della burocrazia, ma ciò non si risolve in classe, non serve a nulla lamentarci: meglio imparare a gestire le situazioni”.

“Se poi l’idea è avere degli alunni in religioso silenzio, ciò non è un obiettivo raggiungibile”.

Tre suggerimenti per gli insegnanti che vogliono iniziare ad approcciarsi alla classe in modo sistemico ma non sanno dove muovere i primi passi

“Bisogna guardare la classe come un gruppo. Una possibilità è invitare gli alunni disattenti a riassumere, senza colpire la loro autostima. Essere disattenti può capitare. Meglio essere più gentili, rapportarsi da pari con gli alunni, creare un rapporto di piacevolezza nel trascorrere tempo insieme”.

