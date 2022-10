Clima di classe e metodologie innovative nella didattica, le più usate e le più efficaci – Tecnica della Scuola a Didacta – giovedì 20 ottobre ore 11

Giovedì 20 ottobre alle ore 11 alla fiera Didacta Sicilia ci saremo anche noi, con un appuntamento dedicato alla #didattica. Lo psicologo Marco Catania ci illustrerà le tecniche più efficaci di comunicazione e di gestione della classe; accanto a lui il prof Vincenzo Schettini, influencer da 280mila iscritti al canale YouTube e 670mila followers su Tik Tok, ci parlerà di motivazione e di come fare a rendere affascinante una materia ostica.

Tra le diverse avversità dell’insegnante all’interno del contesto-classe, trova spazio la difficoltà di gestire in maniera armoniosa i processi d’apprendimento degli alunni. Le cause di queste difficoltà affondano le radici in diversi “inceppi” del meccanismo scolastico: dall’eccessivo numero di alunni in classe, alle difficoltà comunicative tra docente e alunno/i, passando per l’eccessivo carico di lavoro dei docenti ed i rapporti spesso non collaborativi tra scuola e famiglia.

In questo incontro si analizzeranno i meccanismi che tengono attivi i più frequenti problemi all’interno della classe e, tramite un approccio integrato e l’analisi di metodologie didattiche e strategie comunicative, si daranno ai docenti spunti pratici d’intervento applicabili nel proprio contesto lavorativo.

Quanto conta la motivazione nella didattica?

Cosa vuol dire motivare un alunno? La fisica come va insegnata e resa affascinante? Il cellulare in classe sì o no e perché? Quali responsabilità in più ha un insegnante influencer? Ne parliamo con Vincenzo Schettini.