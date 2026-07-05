Stop motion a scuola, cosa è? Perché e come fare storytelling in classe?

La scuola ha sempre più bisogno di strumenti capaci di coinvolgere gli studenti e trasformare l’apprendimento in un’esperienza attiva. Oggi tablet, smartphone e strumenti digitali possono andare oltre il semplice utilizzo tecnico: diventano occasioni per raccontare, creare e collaborare. Lo stop motion rappresenta una possibilità concreta per avvicinare i ragazzi alla narrazione e alla produzione di contenuti, mettendo in gioco competenze diverse.
Realizzare una breve animazione significa progettare una storia, organizzarne le fasi e trasformare un’idea in un prodotto visivo. Attraverso lo stop motion gli studenti possono sperimentare il linguaggio delle immagini, lavorare sulla comunicazione e sviluppare capacità creative. Il docente può utilizzare questa tecnica per proporre attività interdisciplinari in cui italiano, arte, tecnologia e altre discipline dialogano tra loro.
Lo stop motion può essere realizzato con strumenti semplici e materiali facilmente reperibili, permettendo di portare la produzione multimediale nella quotidianità della classe. Il lavoro di gruppo favorisce collaborazione, confronto e partecipazione, offrendo anche agli alunni con stili di apprendimento differenti un modo alternativo per esprimersi. L’obiettivo non è solo creare un video, ma costruire un percorso in cui ogni fase diventa un’occasione di apprendimento.
Per integrare efficacemente queste attività nella scuola servono conoscenze operative e una progettazione consapevole. Conoscere strumenti, tecniche e modalità di lavoro permette ai docenti di utilizzare lo storytelling digitale non come semplice esercizio creativo, ma come una metodologia capace di sviluppare competenze digitali, narrative, collaborative e trasversali.
Su questi argomenti il corso Stop motion e storytelling: applicazioni per la scuola del primo ciclo, a cura di Lucia Bombieri, in programma dal 14 luglio.