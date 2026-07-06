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Prima Ora | notizie del 6 luglio

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06.07.2026
Aggiornato alle 12:55

GPS 150 preferenze, facciamo il punto – DIRETTA ore 16:30

Redazione
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Indice
La diretta della tecnica risponde live
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Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

La diretta della tecnica risponde live

Per fare il punto della situazione saremo in diretta oggi, lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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