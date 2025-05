Colla all’ingresso della scuola, impossibile entrare. Cori tra gli alunni: “Ci hanno fatto un favore”, ma i Vigili lo sbloccano subito

Una probabile “bravata” che ha fatto slittare, anche se di pochi minuti, l’orario di ingresso a scuola: l’entrata da cui accedono gli ATA di un liceo di Napoli è stata sabotata e sbarrata con la colla. Il personale scolastico non ha così potuto aprire il portone della scuola.

Il sonoro “no” dopo l’intervento dei Vigili

Come scrive La Repubblica, immediata è stata la chiamata ai Vigili del Fuoco, che hanno sbloccato il cancello in pochi secondi. I ragazzi, riuniti all’entrata, hanno accolto l’operazione con cori da stadio e un sonoro “no”. Addirittura alcuni avevano chiesto loro scherzosamente di ritardare l’intervento.

Ma chi è stato?

Quanto alla “matrice” del sabotaggio, qualcuno pensa a un’azione degli stessi studenti, o a un colpo basso dei rivali di un’altra scuola, con cui da settimane andrebbe avanti un duello a colpi di scherzi. “Chiunque sia stato – ha detto divertito un ragazzo – ci ha fatto un favore! Restiamo qui in attesa per non prenderci un’assenza”.

C’erano anche i Carabinieri, che dopo aver visionato la scena parlano di un’azione “studiata, per quanto sono stati bravi”. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza.

I ragazzi, scrive Fanpage, hanno comunque potuto iniziare la giornata di lezioni, comunque dimezzata a causa del passaggio del Giro d’Italia.